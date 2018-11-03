خصومات لحاملي بطاقة "إسعاد" بمنشآت سياحية وعلاجية وفندقية في تايلاند

المصدر: محمد فودة - بانكوك

أبدت أكثر من 80% من إجمالي 300 جهة سياحية وعلاجية وتجارية وترفيهية في تايلاند اهتمامها بالإنضمام إلى قائمة شركاء برنامج إسعاد التابع لشرطة دبي، وتقديم خصومات تصل إلى 50% لحاملي بطاقة إسعاد، وذلك خلال جلسات مكثفة عقدت في معرض ضم 3 ورش عمل عقدها وفد من البرنامج مع مزودي خدمات في العاصمة بانكوك ومقاطعتي كرابي وهواهين، ووقع عدد من مسؤولي تلك الجهات عقود انضمام مباشرة أثناء المعرض، وانضمت جهات أخرى لم تكن مدرجة في قائمة البرنامج لحرصها على التعاون مع لجنة إسعاد.

واستقبل القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة في بانكوك سلطان عبيد الكعبي وفد لجنة بطاقة "اسعاد" التابعة لشرطة دبي، برئاسة النقيب خالد السويدي، وعضوية كل من رئيس قطاع المجمعات التجارية في البرنامج النقيب منى التميمي، ورئيس قطاع الفنادق والمجمعات السياحية الملازم احمد بن غافان و رئيس قطاع وكالات السيارات وخدماتها المدني فاطمة الجهضمي، بحضور عبد الله الشحي، و سالم اليماحي من البعثة في السفارة.

ونوه الكعبي بالجهد المبذول من قبل لجنة بطاقة إسعاد تحت رعاية القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري وبرئاسة منى العامري ونائبها المقدم مسعود ابراهيم، خصوصاً بعد الاستماع عن عرض حول الامتيازات التي توفرها البطاقة لحامليها في جميع القطاعات مثل الصحة والتعليم والسياحة والسفر ووكالات السيارات، فضلاً عن التعاقد مع جهات بارزة في دولتي سويسرا وتايلاند.

وأكد على أهمية بناء شراكات بين لجنة بطاقة إسعاد ومزودي الخدمات في تايلاند باعتبارها وجهة مفضلة للمواطنين الإماراتيين، إذ تحتل الدولة المرتبة الأولى من حيث عدد السياح الذين يقصدونها، الأمر الذي سينعكس إيجاباً من حيث الحصول على خصومات كبرى في الفنادق والعيادات والمستشفيات، كما سيكون له دور في زيادة عدد الزائرين، وتعزيز العلاقات الإنسانية والاقتصادية بين الجانبية.

وأشار إلى ضرورة التوسع إلى مقاطعات أخرى في تايلاند واستقطاب مستشفيات وعيادات وفنادق ومراكز تجارية للانضمام إلى قائمة شركاء إسعاد لإتاحة فرص أكبر لحاملي البطاقة، وفتح باب كبير للتسوق والسفر.

من جهتهم أثنى أعضاء الوفد على الاهتمام الكبير من قبل سفارة الدولة في بانكوك بمهمة لجنة إسعاد واستقبال الوفد في السفارة ودعم الخطط التي ينفذها لخدمة أعضاء بطاقة إسعاد، وبناء شراكات جديدة.