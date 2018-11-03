شرطة أبوظبي تحذّر من التجمهر وتصوير الحوادث

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

حذّرت شرطة أبوظبي من التجمهر وتصوير الحوادث، معتبرة أنها من أبرز السلوكيات السلبية الخطرة التي تضر تحقيق المصلحة العامة، وتعرقل إفساح الطريق أمام سيارات الشرطة والإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني، أثناء تنقلها لأداء مهامها في الإنقاذ والإسعاف بمواقع الحوادث، مؤكدة أنها لن تتهاون في حق كل من ينتهك خصوصية ومشاعر مصابي الحوادث، من خلال تصويرهم ونشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدّدت في ختام حملة «شارك بوعي» التوعوية، التي نفذتها بالتعاون مع شركة الاتصالات المتكاملة (دو)، على التطبيق الحازم للبند 74 من جدول المخالفات والغرامات والنقاط المرورية، الملحق بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري (عرقلة حركة السير بالتجمهر أثناء الحوادث)، التي يعاقب عليه القانون بالغرامة المالية 1000 درهم.

وركزت الحملة التي نفذتها مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، وإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، على نشر الوعي بمخاطر التجمهر، تعزيزاً للسلامة العامة بين أفراد المجتمع، معتبرة أن تجمّع الفضوليين بمواقع الحوادث لالتقاط الصور أو مشاهدة الحادث سلوك سلبي وانتهاك لخصوصية أفراد المجتمع، بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعرّضهم هذا السلوك للمساءلة القانونية.