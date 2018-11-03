الإمارات تحافظ على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

حافظت الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، للعام الثاني على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، بعلامة كاملة 100%، بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2019، الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «الإنجاز العالمي الجديد جاء تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في استشراف المستقبل واعتماد الابتكار لتعزيز استدامة التطوير في جميع القطاعات، من خلال مبادرات طموحة ومشروعات تنموية مستدامة، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 التي تشكل خريطة طريق للعمل الحكومي طويل المدى وترسم الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة، ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم».

وأضاف أن «ثباتنا في المركز الأول في الحصول على الكهرباء للعام الثاني على التوالي، أسهم في وصول دولة الإمارات إلى المرتبة 11 عالمياً لعام 2019 مقارنة بالمرتبة 21 خلال عام 2018»، متابعاً «نجحنا في تحقيق هذا الإنجاز النوعي غير المسبوق على الصعيد العالمي، لأننا نؤمن أن الابتكار أولوية لتطوير خدماتنا ومبادراتنا وأساس لتطوير الاستراتيجيات وخطط العمل، ونعتمده ركيزةً أساسية للتطوير والتحسين المستمر لتعزيز تنافسية الهيئة في جميع عملياتنا التشغيلية».

وفي إنجاز عالمي غير مسبوق، حققت الهيئة علامات كاملة 100% في كل مؤشرات محور الحصول على الكهرباء في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2019، وحصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على 100% في معيار الإجراءات من حيث توفير جهد المتعاملين، وعلى صعيد الوقت المستغرق، حصلت على 100%، ونجحت في إدخال إجراءات حديثة أسهمت في تقليص الوقت المستغرق لتوصيل الكهرباء.

وفي خطوة تعزز ازدهار اقتصاد دبي، ألغت الهيئة تكلفة التوصيل ومبلغ التأمين لفئات المشروعات الصناعية والتجارية للأحمال التي تصل إلى 150 كيلووات، وحصلت الهيئة أيضاً على علامة 100% في هذا المحور. وفي محور اعتمادية الشبكة وشفافية التعرفة حصلت الهيئة على علامة 100%، حيث حققت الهيئة نتائج منافسة للغاية في المقارنات المعيارية العالمية في معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً، والذي بلغ 2.68 دقيقة انقطاع للمشترك مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد الطاير أن «هذا إنجاز يضاف إلى مسيرة الهيئة الحافلة بالإنجازات المشرفة، وتفوقت الهيئة على مدار السنوات الماضية على نخبة من الشركات الأوروبية والأميركية، حيث نجحنا في خفض الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3% مقارنة مع نسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 7.1% مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية، لنحقق بذلك معدلات عالمية رائدة على صعيد خفض الفاقد المائي. كما تم رفع كفاءة استهلاك الوقود في وحدات الإنتاج إلى نحو 90٪ وارتفعت كفاءة الإنتاج بنسبة 28.87% بين عامي 2006 و2017».