مدير ديوان الحاكم بدبي: علمنا رمز وحدتنا وعزتنا وعزيمتنا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رفع مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، علم الدولة على مبنى الديوان أمس، بحضور نائبه أحمد بن حميدان، ومدير عام دائرة المالية عبدالرحمن آل صالح، ومدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي الدكتور لؤي بالهول، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبدالله علي بن زايد، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وموظفي الديوان والدوائر الموجودة في حرم الديوان.

وأكد الشيباني اعتزاز أبناء الإمارات بعلم دولتهم، الذي هو رمز وحدتهم الوطنية وعزتهم وعزيمتهم لمواصلة الجهود، لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن الغالي.

وأضاف أن الاحتفال السنوي برفع العلم يعد مناسبة مهمة لترسيخ الهوية الوطنية والولاء والانتماء تتناقلها الأجيال، وتتفاعل معها، وتجلى ذلك في الفرحة والتفاعل الكبير للمواطنين مع علم دولتهم ورفعه عالياً في وقت واحد في أنحاء الدولة، تأكيداً على التلاحم بين أبناء الإمارات قيادةً وشعباً.