4 لجان للتعامل مع تجمعات المياه في الشارقة

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة العليا لطوارئ الأمطار في بلدية الشارقة عن الاستعداد الكامل للتعامل مع مختلف الحالات، في ظل الأمطار التي تشهدها الدولة، من خلال خطة مدروسة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع تجمعات المياه، وجميع الحالات الطارئة التي من الممكن حدوثها، من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، إذ قامت بتشكيل أربع لجان للتعامل مع تجمعات المياه وحالات الطوارئ.

كما قامت البلدية في الشارقة بتوزيع 55 مضخة للديزل على مختلف أنحاء الإمارة، وتجهيز 66 صهريجاً بشكل مبدئي، بحيث تتم متابعة سير العمل من خلال 28 مسؤولاً، والتواصل مع الجهات المعنية لتضافر الجهود والتعامل السريع مع مختلف الحالات، إضافة إلى إعادة ترميم وتأهيل 29 بركة من قبل إدارة الخدمات العامة وإدارة الصرف الصحي، كما تم ربط 12 موقعاً جديداً من مواقع تجمعات الأمطار مع المواقع التي تم إنجازها العام الماضي لتصريف المياه.

وأكد مدير عام البلدية، ثابت سالم الطريفي، أن اللجنة العليا لطوارئ الأمطار أكدت خلال اجتماعها الأول على متابعة جميع البلاغات والملاحظات التي ترد من الجمهور، وتشكيل لجان للمتابعة للتعامل مع جميع الحالات من خلال فرق عمل وكوادر مؤهلة، ورصد معدات جديدة، خصوصاً في ظل ازدياد كميات الأمطار، ومواجهة كل تحديات العمل، والتغلب عليها من خلال الجهود الكبيرة لفرق العمل التي تجوب جميع مناطق وشوارع الإمارة، للتعامل السريع والآني مع أية تجمعات للمياه في المناطق المحتملة حسب الخطة الموضوعة، لضمان انسيابية حركة السير، والوصول إلى أعلى درجات السلامة.