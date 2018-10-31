5000 طالب ومنتسب للخدمة الوطنية يشاركون في «توطين 360»

المصدر: أبوظبي - وام

اختتم «منتدى الطلبة توطين 360» فعالياته، أمس، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، بحضور اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ووزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، التي استمرت ثلاثة أيام حضرها 5000 مواطن ومواطنة من طلبة التعليم الثانوي، ومؤسسات التعليم العالي، ومنتسبي الخدمة الوطنية، شاركوا في 44 جلسة تعريفية لاستكشاف القدرات، و64 ورشة تدريبية، و23 جلسة توعية، تناولت قصص نجاح كوادر وطنية عاملة بالقطاع الخاص، فضلاً عن تقديم 10 شركات عدداً كبيراً من فرص التدريب والعمل الصيفي، وكذلك قدمت خمس مؤسسات تعليمية فرصاً لبعثات تعليمية.

واستعرضت الفائزة بأول مسابقة لأبحاث الجينات والفضاء، التي نظمتها وكالة «ناسا» الأميركية، علياء المنصوري، في محاضرة، تجربتها العملية التي نالت اهتمام وإعجاب وثناء الحضور.

وقال الهاملي، في كلمة له بحفل الختام، إن التفاعل الكبير من قبل الطلبة ومنتسبي الخدمة الوطنية مع فعاليات المنتدى، يؤكد وعي شباب الإمارات، وحرصهم على إثبات ذاتهم، واستثمار الفرص التي تتاح لهم لرسم مستقبلهم الوظيفي والمهني. وأكد مواصلة الوزارة عقد فعاليات المنتدى، الذي يأتي في إطار «البرنامج الوطني للتوجيه والإرشاد المهني»، الذي تتبناه الوزارة بهدف توعية الطلبة والشباب المواطنين بأهمية العمل في القطاع الخاص، وإبراز المزايا التي يوفرها، وإرشادهم مهنياً، وتمكينهم بالمهارات والاحتياجات الوظيفية، التي يتطلبها العمل في هذا القطاع، الذي يعتبر الأمثل للتوظيف.

وشدد على دور الأسرة في توجيه ومساعدة أبنائها الطلبة والشباب في تخطيط مسارهم المهني ومستقبلهم الوظيفي، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم الورش الإرشادية لأولياء الأمور، بهدف توعيتهم بدورهم في هذا الجانب.

وتضمنت فعاليات اليوم الثالث والأخير للمنتدى ستة مسارات رئيسة، استهدفت توجيه وتدريب وتمكين المواطنين من منتسبي الخدمة الوطنية من العمل في القطاع الخاص، حيث شاركوا ضمن محطة اكتشاف القدرات في 10 ورش للتوجيه والتقييم المهني، زودت المشاركين بأدوات ومهارات المقابلات الوظيفية، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، فضلاً عن تحديد الأهداف الوظيفية.