شرطة الشارقة تطرح 56 رقماً مميزاً في مزاد علني

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أعلنت شرطة الشارقة، طرح 56 لوحة للمركبات الخاصة، تحمل أرقاماً مميزة في مزاد علني تنظمه بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات، وتتضمن لوحة أحادية، وأربع لوحات ثنائية، و15 ثلاثية، و20 رباعية، و16 خماسية.

وينطلق المزاد على الأرقام المميزة وجميعها من الفئة الثالثة، يوم 10 نوفمبر، ويُعتبر الرقم (7) من بين أبرز الأرقام المميزة في هذا المزاد، باعتباره الرقم الفردي الوحيد المتاح في هذا المزاد من الفئة الثالثة، ومن أبرز الأرقام المميزة الأخرى المطروحة في المزاد الأرقام (14) و(20) و(55) و(400) و(122) و(1700) و(7777) و(3311).

وقال قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، إن مبادرات شرطة الشارقة مستمرة، في إطار رسالتها وسعيها الدؤوب لإسعاد متعامليها، وتلبية رغبة شريحة واسعة من محبي اقتناء الأرقام المميزة للوحات المركبات، وهو ما يندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية لشرطة الشارقة، ومن بينها تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، وضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

ويُمكن للراغبين الاطلاع على جميع الأرقام المعروضة في المزاد من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.EmiartesAuction.com أو من خلال تحميل التطبيق المجاني لـ«الإمارات للمزادات» من «أبل ستور» أو «غوغل بلاي»، أو عبر زيارة مركز خدمة المتعاملين للشركة في مبنى إدارة المرور بمنطقة الرمثاء.

ويتوجب على الراغبين في المزايدة، الذين يحق لهم امتلاك عدد غير محدد من الأرقام المميزة، إيداع شيك تأمين عند التسجيل، مع ضرورة الحضور قبل وقتٍ كافٍ من بدء فعالياته.