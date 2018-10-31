«تنفيذي الشارقة» يوافق على مناقشة سياسات دوائر وهيئات حكومية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة طلب المجلس الاستشاري لمناقشة سياسات بعض دوائر وهيئات حكومة الشارقة، وهي: هيئة تطوير معايير العمل، وهيئة الوقاية والسلامة، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، ودائرة الطيران المدني، ودائرة الأوقاف في إمارة الشارقة.

وأصدر المجلس خلال اجتماعه، أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، قراراً رقم (31) لسنة 2018، بشأن تصاريح ممارسة نشاط التدريب الوقائي، ونص القرار على أنه - سنداً لأحكام الفقرة (11) من المادة (6) من القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة - تكون هيئة الوقاية والسلامة هي الجهة المختصة، حصرياً في إمارة الشارقة، بإصدار التصاريح اللازمة للجهات الراغبة في ممارسة نشاط التدريب الوقائي.

واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة التسجيل العقاري، المتضمنة الخدمات المقدمة للمتعاملين وسبل تطويرها للارتقاء بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدائرة.

وضمن ما استجد على جدول الأعمال، اطلع المجلس على المرسوم الأميري رقم (44) لسنة 2018، بشأن إنشاء محمية البردي الطبيعية في إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثانية، لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة، التي ستعقد غداً، وسيناقش فيها سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية.