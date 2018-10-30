شرطة دبي تدعو إلى الحذر خلال ارتياد البحر والمناطق الجبلية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعا مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي بالنيابة العقيد سعيد المدحاني، مرتادي البحر من صيادين ومستجمين ومستخدمين لمختلف الوسائل البحرية، سواء الترفيهية أو التجارية، إلى أخذ الحيطة والحذر اللازمين قبل ارتياد البحر، بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة والاستماع إلى نشرات الأرصاد الجوية قبل الانطلاق في رحلاتهم.

وأكد أن شرطة دبي جاهزة دائماً للتعامل مع الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة والاستجابة لها في أقل وقت ممكن، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية متابعة التحذيرات الواردة من مراكز التنبؤات الجوية والأرصاد حول الحالة الجوية، والتأكد من سلامة الوسيلة البحرية التي يمتلكونها وجميع أجهزة السلامة والاتصال، وعدم الاقتراب من الحدود الصخرية للجزر الاصطناعية والموانئ عند الإبحار، والتركيز على مسار المجرى المائي أثناء الإبحار.

كما دعا المدحاني مرتادي المناطق الجبلية خصوصاً في منطقة حتا إلى أخذ الحيطة والحذر اللازمين في حال حدوث تقلبات جوية. وأكد رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ المقدم علي القصيب النقبي، أن هناك ثماني نقاط إنقاذ بحرية على شواطئ الإمارة للتعامل مع الحالات الطارئة، تضم غواصين ومنقذين، إضافة إلى زوارق ودرّاجات مائية ودرّاجات برمائية.