شاهد بالصور .. تأثيرات الأمطار بالمناطق الشمالية

المصدر: الإمارات اليوم - المناطق الشمالية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً، مع استمرار تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدولة، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها تراوح ما بين 20 إلى 30 كيلومترا في الساعة، تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة، وتكون مثيرة للغبار أحياناً على المناطق المكشوفة، فيما يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

وشهدت الدولة اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، أبرزها رأس الخيمة ومنطقة غياثي في الظفرة.

وفي السياق، أمنت شرطة الفجيرة 651 طالباً مع الكادرين التعليمي والإداري في مدرسة رميثة الانصارية بمنطقة مربض التابعة للفجيرة بعد أن قطع أحد الأودية الطريق المؤدي اليها.

وذكرت الشرطة أنه تم غخلاء الطلاب بعد ساعتين من الانتهاء الدوام الرسمي، اذ تم حجزهم بالصالة الرياضية في المدرسة كإجراء احترازي حتى تسنى تحريك الحافلات المدرسية لنقلهم الى منازلهم بعد انحسار مياه الوادي.

وهطلت امطار غزيرة على المدن والمناطق بالساحل الشرقي ظهر امس مصحوبة ببرق ورياح شديدة ادت الى جريان العديد من الأدوية والشعاب الجبلية وتجمع المياه بكميات في الطرق الرئيسة والفرعية.

الى ذلك، أغلقت شرطة رأس الخيمة اليوم الطريق المؤدية إلى جبل جيس، اذ شهدت المناطق الجبلية في الإمارة هطول الأمطار في غليلة وجبل جيس والطويين. كما انتشلت الشرطة مركبة مهملة سقطت من فوق جبل جيس، بعدما جرفتها مياه الأمطار.

وأشار مستشار دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أحمد حمد الشحي، إلى أن الدائرة أرسلت فريقا من عمال الدائرة إلى منطقة جبل جيس لإزالة الصخور من الطريق، وتأمين حركة السير والمرور.