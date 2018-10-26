شرطة الشارقة تدعو روّاد البر إلى اتخاذ تدابير السلامة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، مرتادي المناطق البرية، إلى ضرورة اتخاذ كل تدابير السلامة اللازمة عند التوجه إلى مختلف المناطق البرية، خصوصاً من قبل مستخدمي الدرّاجات النارية، والتعاون مع رجال الشرطة والتقيد بتعليماتهم، والانتباه إلى اللوحات الإرشادية، والالتزام بالمواقع المخصصة للسياحة والترفيه وممارسة الهوايات المختلفة، والألعاب في المواقع المخصصة لها، من أجل المحافظة على سلامتهم وسلامة روّاد المنطقة والطرق المؤدية إليها. وجدّدت شرطة الشارقة دعوتها إلى مرتادي المناطق البرية باتخاذ احتياطات الأمن والسلامة، أثناء قيادتهم المركبات والدرّاجات النارية في المناطق الصحراوية، والابتعاد عن تجمعات العائلات، وممارسة السلوكيات السلبية.

وناشدت جميع قائدي المركبات ومرتادي المناطق البرية، أخذ الحيطة والحذر، وعدم الوقوف بصورة تشكل خطراً على جميع مستخدمي الطريق.