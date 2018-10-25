قرقاش: إشادة ولي العهد السعودي تثلج صدر كلّ إماراتي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن إشادة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتجربة دبي، تثلج صدر كلّ إماراتي.

وأضاف قرقاش، في تغريدات له بموقع «تويتر»: «كلمات المحبة والتقدير الصادقة في محلها، وبوراشد عزّنا وفخرنا وعبر جهده وعمله عرّب كلمات الإيجابية والطموح لتتصدر قاموسنا».

وتابع: «جلسة إيجابية في دافوس الصحراء بمشاركة مميزة للأمير محمد بن سلمان والأمير سلمان بن حمد والرئيس سعد الحريري، التفاؤل والمستقبل يجب أن يكون بوصلتنا أياً كانت الظروف، ثقتنا كبيرة في قياداتنا وشعوبنا وحرصهم على عالمهم ومستقبلهم».

وأكد قرقاش دور المملكة العربية السعودية في أمن المنطقة واستقرارها، قائلاً: «من منظورنا يعتمد أمن المنطقة واستقرارها ودورها في المحيط الدولي على السعودية بكل ما تحمله من ثقل سياسي واقتصادي وديني، ومن هذا المنطلق لابد من التمييز بين مسألة البحث عن الحقيقة بكل ما يحمله ذلك من أهمية، وبين استهداف الرياض ودورها».