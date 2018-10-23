بالفيديو.. تعرف إلى طرق بديلة تجنبك المرور بـ بوابة سالك الجديدة

المصدر: هنادي ابو نعمة - دبي

دعت هيئة للطرق والمواصلات في دبي السائقين الراغبين في استخدام المحاور والطرق البديلة عن المرور عبر بوابة سالك الجديدة التي افتتحتها اليوم على شارع الشيخ زايد الى استخدام عدد من المخارج التي تجنبهم المرور بالبوابة .



وأوضحت الهيئة انه يمكن للقادمين عبر شارع الشيخ زايد من منطقة جبل علي باتجاه دبي، فانه يمكنهم استخدام مخرج التقاطع السابع وشارع اليلايس، إلى شارع اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع الإمارات.



اما بالنسبة للقادمين من المنطقة الشمالية والمتجهين إلى جبل علي عبر شارع الشيخ زايد، فيمكنهم استخدام ثلاثة مخارج بديلة هي شارع الميدان، وتقاطع لطيفة بنت حمدان مع أم الشيف، وتقاطع أم سقيم، التي تؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الخيل.

واكدت الهيئة ان تشغيل البوابة الجديدة على شارع الشيخ زايد يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة لهيئة الطرق والمواصلات الرامية لتطوير وتكامل شبكات ومرافق الطرق وخطوط وخدمات النقل الجماعي وتطبيق السياسات والإجراءات التي تسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية عبر إعادة توزيع الحركة المرورية الى الطرق البديلة.



