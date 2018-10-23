بدء تشغيل بوابة سالك على التقاطع السابع اليوم

تم اليوم تشغيل بوابة التعرفة المرورية (سالك) على شارع الشيخ زايد في منطقة جبل علي، وتحديداً قبل تقاطع شارع الشيخ زايد مع شارع اليلايس (التقاطع السابع).

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد أعلنت تركيب البوابة في يوليو الماضي، مشيرة الى البدء بتشغيلها بعد افتتاح مشروع تطوير التقاطع السابع وشارعي اليلايس والأصايل الذي بلغت تكلفته قرابة مليار و200 مليون درهم.

وأكدت الهيئة أن تطوير مشروعات الطرق وخدمتها عبر بوابات التعرفة المرورية يأتي ضمن خططها المتواصلة لاستكمال الخطة الاستراتيجية الشاملة لهيئة الطرق والمواصلات الرامية لتطوير وتكامل شبكات ومرافق الطرق وخطوط وخدمات النقل الجماعي وأنظمة الطرق والنقل التقنية وكذلك تطبيق السياسات والإجراءات الكفيلة بتحسين انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق في إمارة دبي.

ويسهم مشروع تطوير التقاطع السابع وشارعي اليلايس والأصايل في تدعيم المحاور الموازية والمساندة لشارع الشيخ زايد ،والتشجيع على تحويل جزء من الحركة المرورية من شارع الشيخ زايد إلى المحاور الموازية له مثل شارع الأصايل وشارع الخيل وشارع اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع الامارات وذلك عبر شارع اليلايس، كما يسهم المشروع ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ وإﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﺒﻞ علي، وتوفير مداخل ومخارج إضافية للمشاريع التطويرية في المنطقة مثل مشروع الفرجان وديسكفري جاردنز ومشروع جبل علي التطويري.