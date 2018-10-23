المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مُراجع

لفت مراجع إلى أنه على الرغم من توفير بوابة حكومة الشارقة لجميع المعلومات الخاصة بالمراكز الصحية ومراكز الطب الوقائي في الإمارة، إلا أن المعلومات الخاصة بالمقر الرئيس لمركز الطب الوقائي في منطقة الغبيبة غير كافية، ولم تتم الإشارة إلى أن المركز يقفل أبوابه يومي الجمعة والسبت، إذ راجع يوم السبت ليفاجأ بغلق الأبواب.

مواصلات

شكا قارئ ضعف المواصلات العامة من إمارة الفجيرة إلى مدينتي دبا الفجيرة وخورفكان والعكس، ما يضطره إلى الانتظار ساعتين إلى ثلاث ساعات، وأحياناً يلجأ لمشاركة آخرين في التاكسي، ويتقاسم معهم الأجرة.

مواقع

دعا قارئ إلى أخذ الحيطة والحذر من عملية الشراء عبر مواقع إلكترونية، حيث اشترى سلعة من أحد هذه المواقع التي تقدم منتجاتها بأسعار مغرية، ليفاجأ بسوئها، فتواصل معهم لتبديلها، إلا أنهم استخدموا خاصية الحظر، وحين لجأ إلى «حماية المستهلك» وخدمة الجرائم الإلكترونية كان جوابهم أن الموضوع ليس من اختصاصهم.

قرض

شكا قارئ لجوء بنك الإمارات دبي الوطني، بعد الاتفاق معه على دفع مستحقات قرض السيارة بتاريخ محدد، إلى خصم المبلغ بشكل مفاجئ دون تنبيه مسبق، وحينما تواصل معهم انكروا الاتفاق، مؤكدين على حقهم في الخصم في أي وقت، ودون الرجوع إليه.

مدخل

دعا سائقون إلى ضرورة توسعة المدخل المؤدي إلى منطقة المويهات الصناعية بإمارة عجمان، جهة شارع الشيخ محمد بن زايد، حيث يعانون تكدس المركبات، ما يجعلهم عرضة لحوادث مرورية.

دراجات

دعا سائقون إلى تكثيف الرقابة على سائقي الدراجات في الدولة، نظراً لارتكاب عدد كبير منهم مخالفات مرورية خطرة تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

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