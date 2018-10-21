"طرق دبي" تطلق يوم المواصلات العامة بنسخته التاسعة بمسابقات مبتكرة وفعاليات متنوعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها ستطلق النسخة التاسعة من يوم المواصلات العامة في الأول من نوفمبر 2018 بفعاليات كثيرة ومتنوّعة من خلال التعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات العالمية المختلفة وهي سامسونج، القرية العالمية، قمة البرج، برج خليفة، كانون وفلاي دبي، مجموعة ماجد الفطيم وشركة سيركو (مشغلو مترو وترام دبي) وسيحظى المشاركون بجوائز ومكافآت قيّمة.



وأكّد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات يوم المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أحمد بهروزيان، أنه سيتم اختيار أكثر 5مستخدمين لوسائل المواصلات العامة (أحدهم من أصحاب الهمم) ليفوزوا بجوائز نقدية تبلغ قيمتها (100) ألف درهم، سيتم كذلك اختيار أكثر (5) مستخدمين لوسائل المواصلات العامة من موظفي الهيئة ليفوزوا بجوائز تبلغ قيمتها 50 ألف درهم.

كما أن استخدام بطاقة نول من قبل جميع رواد وسائل النقل الجماعي في دبي وكلها خلال الحملة، التي تسبق الحدث ابتداء من 22 أكتوبر الجاري وحتى نهاية يوم 1 نوفمبر (يوم المواصلات العامة)، سَيُضاعِفُ نقاط الولاء لهم وحسب برنامج "نول بلس" بمقدار 3 مرات، الأمر الذي سيرفع من فرص الفوز بالجوائز النقدية.

وقال أحمد هاشم بهروزيان، بأن فعاليات هذا العام تتطلب بعض الابداع من خلال المشاركة بعدد من المسابقات أثناء استخدام وسائل المواصلات العامة وفي وقت قياسي ليكونوا مرشحين للفوز بجوائز قيّمة ومكافآت مجزية.

وأوضح بهروزيان أن الحدث سيشهد تنقّل أكبر عدد من الركاب من مختلف الجنسيات، مشكلين بذلك أكبر عدد من الجنسيات في سلسلة بشرية في محطة مترو اتصالات بهدف تحقيق رقم قياسي في غينيس للأرقام القياسية، بالإضافة إلى فعاليات أخرى لتشجيع الجمهور على استخدام وسائل المواصلات العامة وسيحظى المشاركون بفرصة الفوز بالكثير من الجوائز.

وسيحظى أصحاب الهمم للمرة الأولى بفرصة رائعة للمشاركة في الحدث وذلك ابتداء من 22 أكتوبر الجاري حيث سيكون هناك تجمّع لأصحاب الهمم من فئة الشباب تحديدا في محطة مترو الراشدية ومن هناك سيتم اصطحابهم في رحلة بالمترو إلى محطة الجافلية ومنها إلى متحف الاتحاد على متن الحافلات العامة، بمشاركة فريق من المتطوّعين تم تدريبهم على فن التعامل مع أصحاب الهمم. وسيتم تقسيم المشاركين إلى ستة فرق وهي فريق المترو، فريق الترام، فريق التاكسي، فريق الحافلات، فريق النقل البحري وفريق خدمات الهيئة، وسيتم تنظيم ورشة عمل لهم سيحاضر فيها أحد أصحاب الهمم من الشباب من ذوي الإعاقة البصرية وهو من مستخدمي وسائل المواصلات العامة بشكل منتظم."

أما السياّح والزوار فسيكون لهم نصيب كذلك للمشاركة في هذا الحدث الموجّه إلى جميع شرائح المجتمع حيث ستنقل شركة (دوبز)، المتخصّصة بنقل الأمتعة، الحقائب والأمتعة لـ(100) سائح من المطار إلى أي مكان في دبي يوم الأول من نوفمبر على أن يتم منح كل واحد منهم بطاقة نول وذلك ليستمتع السيّاح بتجربة دخول المدينة بدون أمتعة في أياديهم وهم على متن المترو أو الحافلات.

وستتميّز النسخة التاسعة من يوم المواصلات العامة هذا العام بفعالية تتطلب شيئا من الابداع، وستكون موجّهة لطلبة الجامعات وهي عبارة عن تحدّ يقوم الطلبة المشاركون من خلاله باستخدام أحد وسائل النقل الجماعي وتصوير مقطع فيديو لمدة دقيقة واحدة ومشاركته مع هيئة الطرق والمواصلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وسيبدأ هذا التحدي يوم 22 أكتوبر الجاري وسيتم الإعلان عن الفائزين في يوم المواصلات العامة.

وتم طرح مسابقة أخرى تتطلب اشتراك اثنين يحمل كل منهما بطاقة نول مطبوع عليها نصف صورة هدية، وتتلخص المسابقة بأن يبحث كل شخص عن النصف الآخر لصورة الهدية، أو يقوم بتصوير بطاقته ونشرها في موقع انستغرام مع ذكر وسم المسابقة (#معاً_ننطلق)، ومن ثم الاتصال بالرقم المجاني (8009090) لاستلام الجائزة.



