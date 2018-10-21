تسجيل المخالفات البيئية على رخصة السائق في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين ــ رأس الخيمة

أكد المستشار الإعلامي لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أحمد الحمادي، لـ«الإمارات اليوم» تسجيل المخالفات البيئية المتعلقة بخدمة «راقب» عبر النظام الإلكتروني المرتبط برخصة قيادة السائق في إدارة المرور والدوريات. وقال إن الدائرة اتخذت إجراءات عدة لمنع ارتكاب المخالفات البيئية في مناطق التخييم، منها تخصيص حاويات معدنية لمخلفات الفحم، إلى جانب حاويات المخلفات.

وتابع الحمادي أن «عقوبة المخالفة البيئية تشمل حجز بطاقة الهوية للمخالف، في حال رفضه دفع قيمة المخالفة المالية فوراً. وفي حال رفضه الاستجابة للمراقب، وعدم إعطائه بطاقة الهوية، يتم التواصل مع الشرطة للحضور إلى المكان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»، لافتاً إلى أن «تسجيل المخالفات لا يهدف إلى جمع الغرامات المالية، وإنما توعية مرتادي مناطق التخييم البرية والجبلية والبحرية في رأس الخيمة، بضرورة المحافظة على نظافة المكان، والالتزام بالقوانين البيئية».

وتوافد مئات من سكان رأس الخيمة للتخييم على جانبي شارع الشيخ محمد بن زايد، وعلى جبل جيس، أعلى قمة جبلية في الدولة (بارتفاع 1900 متر)، وعلى شواطئ الإمارة، مع انخفاض درجات الحرارة خلال إجازة نهاية الأسبوع الماضي. وشهد شارع الشيخ محمد بن زايد كثافة في عدد المخيمين للاستمتاع بالأجواء الباردة ليلاً، إذ تعاقبت المخيمات من مدخل الإمارة حتى مدخل إمارة أم القيوين، لمسافة تزيد على 20 كيلومتراً.

وأكد الحمادي أن الدائرة كثفت المراقبة في خدمة «راقب» على المناطق البرية والجبلية والبحرية، لضبط المخالفات المتعلقة بالشواء على الرمال مباشرة، أو إلقاء نفايات في المناطق العامة، بهدف الحفاظ على نظافة المناطق البرية والسياحية في رأس الخيمة، مضيفاً أن قيمة الغرامة المالية للشواء على الرمال، وإلقاء المخلفات والنفايات في المناطق العامة تصل إلى 500 درهم.

وشرح أن «الدائرة لم تحظر الشواء في مناطق التخييم، بل وضعت آلية للحفاظ على النظافة العامة، خصوصاً على جانبي شارع الشيخ محمد بن زايد في الإمارة. كما وضعت حاويات مخصّصة للفحم في مناطق التخييم، وحاويات أخرى للنفايات ومخلفات الشواء».

ولفت إلى أن الدائرة زادت عدد دوريات «راقب» من 12 إلى 22 في نهاية الأسبوع الماضي، ونشرتها على مواقع التخييم، خصوصاً طريق الشيخ محمد بن زايد وجبل جيس وشواطئ الإمارة البحرية. فيما زاد عدد المركبات التي صعدت جبل جيس خلال يومي الجمعة والسبت على 370 مركبة.

500

درهم غرامة الشواء

على الرمال وإلقاء

المخلفات والنفايات

في المناطق العامة.