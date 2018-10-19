جواز سفر إماراتي مبتكر منتصف 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنها بصدد إعداد نسخة مطوّرة من جواز السفر الإماراتي، تتمتع بأعلى درجات الأمان والخصوصية، يصعب تزويرها.

وقال رئيس قسم الأنظمة الأمنية مدير مشروع جواز السفر الإلكتروني في الهيئة، النقيب صالح الحمادي، خلال مشاركة الهيئة في جناح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي في معرض «جيتكس»، إن «الهيئة تعكف حالياً على تنفيذ تصميم الجواز المبتكر، حتى يتسنى العمل به وفق الخطة الموضوعة منتصف العام المقبل».

ويتميز الجواز الجديد بطباعة صفحة البيانات الخاصة به من مادة البولي كربونات، وفق أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة، المستخدمة عالمياً، وبناء على مواصفات عالية الجودة.

وذكر أن «الجواز يتمتع بسمات أمنية عالية الدقة، ومن المستحيل تزويره أو تقليده نهائياً، الأمر الذي يعزّز مكانته ضمن أفضل جوازات السفر في العالم».

جدير بالذكر أن جواز السفر الإماراتي يحتل المركز التاسع عالمياً، والأول عربياً. وهو يسمح لحامله بزيارة 157 دولة من دون تأشيرة مسبقة، ما يعدّ إنجازاً ضخماً على المستويين العربي والدولي.