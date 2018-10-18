54 مليون درهم لسداد مديونيات مواطنين في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة سداد مديونية عدد من الحالات المعروضة عليها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين.

وأكد رئيس الديوان الأميري، رئيس اللجنة، راشد أحمد بن الشيخ، اعتماد مبلغ 54 مليوناً و680 ألف درهم، ضمن الدفعة الـ17، لسداد مديونية عدد من الحالات من فئة المطلوبين قانونياً، وفئة المحكوم عليهم بقضايا مالية، وفئة الغارمين والمعسرين وفئة المتوفين.

وأوضح أن إجمالي المبالغ التي عالجتها اللجنة منذ الدفعة الأولى، بلغ 591 مليوناً و990 ألفاً و153 درهماً، فيما بلغ عدد المستفيدين 1208 أشخاص.