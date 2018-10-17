المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خطأ

طلب قارئ من صيدلية بمنطقة جميرا في دبي بخاخاً طبياً لمعالجة انسداد الأنف لديه، لكنه لم يحصل على نتيجة بعد استعماله، وشعر بأعراض الدوخة والحساسية، وبعد قراءته للوصفة الطبية تبين أن الدواء مخصص لالتهابات العين، ولدى مراجعته الصيدلية أقر الصيدلي بالخطأ واعتذر بشدة، علماً بأنه كان قد أشاد بشكل كبير بالدواء «الخاطئ»، وشرح ميزاته الجيدة لمعالجة الانسداد.

فكة

طالب متسوقون بالتعميم على موظفي المتاجر بضرورة توفير قطع نقدية معدنية فكة للمبالغ الورقية، وذلك نظراً إلى عدم توافرها في كثير من الأحيان.

التزام

فوجئ سائق بردود فعل سائقين آخرين على شارع دبي - العين، بسبب التزامه بقوانين المرور، وأبرزها القيادة بالسرعة المحددة، إذ إنه تعرض للتوبيخ والتنبيه بزامور السيارة.

مطبات

شكا سكان قرية جميرا في دبي إضافة المزيد من المطبات في الطرق الداخلية، رغم وجود الكثير منها في المنطقة، إضافة إلى إشارات ضوئية تفصلها مسافات قصيرة تمنع بدورها السرعة.

إشارات

أشاد أولياء أمور بالإشارات الموجودة خلف «العربي سنتر» في دبي، التي تُظهر وجهاً أحمر حزيناً يتغير إلى أصفر مبتسم مع اقتراب السيارة من السرعة المحددة للشارع، وذلك ضماناً لتوفير حركة سير آمنة في ظل وجود مدارس بالمنطقة، مطالبين بتعميم هذه البادرة في جميع مناطق المدارس.

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