«نور بنك» يدعم مؤسسة «الجليلة» بمليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدّم «نور بنك»، تبرعاً بمبلغ مليون درهم من صندوق رسوم التأخر في السداد لمصلحة مؤسسة «الجليلة»، المؤسسة العالمية غير الربحية ومقرها دولة الإمارات، التي تكرّس جهودها للارتقاء بحياة الأفراد، من خلال التعليم والأبحاث في مجالي الطب والتعليم. وزار المسؤول الرئيس لإداراة الامتثال والاتصال الحكومي في «نور بنك»، سامي العوضي، مؤسسة «الجليلة»، يرافقه وفد من موظفي البنك، وقدم شيك التبرع إلى مدير الشراكات والاستدامة في المؤسسة، سليمان بهارون، وسيتم تخصيصه لتمويل عدد من الأنشطة وبرامج الرعاية الصحية اللازمة للمستحقين.

وقال العوضي: «يحرص (نور بنك) على الاسترشاد بمبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء في توجيه إسهاماته المالية، ويحرص بشكل دؤوب على ترك أثر إيجابي في المجتمع، ورد الجميل لأبنائه، كركيزة أساسية في استراتيجية عمله. ويسرنا في هذا الإطار دعم رؤية مؤسسة (الجليلة) وأهدافها الرامية إلى الارتقاء بحياة الأفراد في دولة الإمارات».

من جانبه، نوّه بهارون بهذا الإسهام قائلاً: «نحن ممتنون لهذه المبادرة الطيبة من (نور بنك)، نظراً لما ستسهم به في تمكين مؤسسة (الجليلة) من دعم رؤية الإمارات 2021، لبناء مجتمع سعيد وصحي ومزدهر».

وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع عام القائد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صاحب الأيادي البيضاء، المعطاء، الذي كان مثالاً يحتذى به في خدمة القضايا الانسانية، ودعم وإغاثة المحتاجين في كل أنحاء العالم.