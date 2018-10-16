منصة توظّف الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، خلال أسبوع «جيتكس للتقنية»، منصة الإعلام الذكي، المشروع الأول من نوعه على مستوى المنطقة الذي يتبناه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ويترجم توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إن ما يميز «منصة الإعلام الذكي» توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي لتكون إمارة الشارقة سباقة في قيادة إعلام المستقبل وإدارته وتنظيمه، وهو ما يحاكي توجهات دولة الإمارات، التي تعد نموذجاً يحتذى في العمل والتطوير باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وبيّن أن المنصة، التي تمثل شبكة متكاملة من الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام، تتوافق مع أهداف ورؤية المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في تطوير منظومة إدارية وتقنية وفق سياسة إعلامية وتحريرية موحدة. وتسهم المنصة في رصد وتحليل ما يُنشر عبر جميع وسائل الإعلام التقليدية والرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، وتكون بمثابة «المراقب الذكي» للإعلام، وتوفر الوقت والمال، وتتيح معلومات حول سرعة التجاوب تجاه أي قضية إعلامية طارئة، ما يساعد على توجيه الرأي والتأثير فيه، إذ يتم حفظ جميع النتائج في قواعد بيانات معيارية خاصة بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.