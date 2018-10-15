هيئة تنمية المجتمع تستعرض منصة التطوع الذكية في «جيتكس»

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن النسخة المحدثة من تطبيق التطوع، الذي يسهم بشكل كبير في تسهيل حصول الأفراد والمؤسسات على كل المعلومات المتعلقة بالتطوع في إمارة دبي، ويعمل منصةً لربط كل أطراف التطوع. وتقدم الهيئة، ضمن مشاركتها في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية»، الإصدار الجديد من تطبيق التطوع الذي يحمل تغييراً كاملاً في الشكل وسهولة كبيرة في الاستخدام، ويوفر إمكانية تسجيل الفرق التطوعية، بما يشمل ذلك من إصدار التصريحات اللازمة، والتسجيل الجماعي للفرق لحضور الفعاليات، وإدارة المشاركات التطوعية للفرق بسهول ويسر. كما يوفر الإصدار الجديد منصة جديدة كلياً لصفحة المتطوع الشخصية، تتضمن معلومات شاملة عن مسيرته التطوعية، وساعات التطوع، والمهام التي قام بالتسجيل بها، وحالة الموافقة، كما تتيح للمتطوع إمكانية الحصول على شهادة إلكترونية بعدد ساعاته التطوعية وإمكانية الحصول على بطاقة متطوع إلكترونية. وقال المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بهيئة تنمية المجتمع، ثاني بن جرش، إن عرض الإصدار الجديد من تطبيق التطوع خلال معرض «جيتكس» يأتي بهدف تعريف أكبر شريحة ممكنة من المشاركين في المعرض، لاسيما الجهات، بالميزات التي يتمتع بها التطبيق، وحثهم على التسجيل لعرض الفرص التطوعية في جهاتهم وشركاتهم، وأضاف: «حرصنا على أن تتضمن النسخة الجديدة من التطبيق مساحات مكتبية للجهات التطوعية، وإمكانية إدارة العمل التطوعي المعلن عنه، واستقطاب المتطوعين وتسجيلهم بسهولة، كما تم تضمين إحصاءات عن العمل التطوعي في إمارة دبي، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية توسيع استفادة الجهات من طاقات الشباب وأوقات فراغهم، والإسهام في تدريبهم على سوق العمل عبر توظيفهم للقيم التطوعية»، وأوضح بن جرش أن الهيئة تسعى إلى الاستفادة من التجمع الكبير للجهات والشركات في معرض «جيتكس».

- المنصة تتضمّن

معلومات شاملة

عن مسيرة المتطوع

وساعات التطوع.