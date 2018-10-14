«تحقيق أمنية» 78 طفلاً في الأردن

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حققت مؤسسة «تحقيق أمنية» أمنيات 78 طفلاً من الأطفال الذين يتلقّون العلاج في مركز الحسين للسرطان في الأردن هذا العام، ليرتفع عدد الأمنيات التي تمّ تحقيقها للأطفال المرضى في المركز إلى 405 أمنيات منذ عام 2014، ضمن سعيها المتواصل لتعزيز جهودها الإنسانية النبيلة في تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة ومُستعصية داخل الدولة وخارجها، وإدخال السعادة على قلوبهم مع رسم البسمة على وجوههم. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» هاني الزبيدي: «نفتخر بتعاوننا المُستمر مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في الأردن، الذي يُعدّ من المراكز الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في تقديم الرعاية الشاملة لمرضى السرطان».

ولفت الزبيدي إلى أن مؤسسة «تحقيق أمنية» كانت أطلقت منذ بداية العام الجاري مجموعة من المُبادرات التي تحمل الرقم «100»، استجابة لـ«عام زايد 2018»، والتي من بينها تحقيق 100 أمنية في الأردن، مشيراً إلى أن المؤسسة تمكّنت من تحقيق أمنيات 78 طفلاً حتى الآن في الأردن، حيث تنوّعت هذه الأمنيات بين الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية، فضلاً عن تحقيق أربع أمنيات متنوّعة للأطفال في القدوم إلى الإمارات لزيارة معالمها.