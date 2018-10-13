توصيل الكهرباء لـ 700 منزل مواطن في الشارقة منذ بداية العام

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكد مدير إدارة خدمات الكهرباء في هيئة كهرباء ومياه الشارقة حسن الزرعوني، أن الهيئة أنجزت توصيل خدمات الكهرباء لعدد 700 مسكن ومنزل للمواطنين منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر 2018، على مستوى مدينة الشارقة، في إطار سعي الهيئة لتلبية طلبات توصيل الكهرباء في أسرع وقت ممكن، وفق أفضل الأنظمة الأمنية التي تضمن سلامة الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن الهيئة تسعى لتطوير شبكات ومحطات توزيع الكهرباء في كل مناطق إمارة الشارقة، بحيث لا تستغرق الفترة المحددة لتوصيل الكهرباء إلى منازل ومساكن المواطنين في المناطق بإمارة الشارقة كافة أكثر من 24 ساعة، بشرط تحقق مطلبين أساسيين هما شهادة إنجاز مبنى من البلدية، وشهادة من استشاري كهرباء معتمد، لافتاً إلى أهمية تحقق الشروط الثلاثة، بأن تكون جميع المتطلبات جاهزة من قبل المقاول، والتوصيلات مطابقة لمواصفات الهيئة، وتوفر نقطة تغذية للمنزل الذي يحدد مدة توصيل التيار.

وأوضح أن توصيل الكهرباء للمناطق التي تبعد عن وجود شبكة التيار الكهربائي، يتم من خلال إنشاء محطة كهربائية جديدة تكون قريبة من هذه المناطق، حتى يصل إليها الكهرباء بضغط جيد، يخدمها بجودة عالية، مشيراً إلى أن لدى الهيئة إدارة التخطيط التي تسعى إلى توفير أراضٍ وتسويتها، بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة، لإنشاء غرف للمولدات الكهربائية للمناطق السكنية الجديدة، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى من خلال التخطيط السليم والاعتماد على أفضل النظم العالمية لتطوير شبكة الكهرباء إلى القضاء نهائياً على قوائم الانتظار، وتوصيل التيار الكهربائي لأي مشروع فور الانتهاء منه، دون أي تأخير، بشرط التزام الملاك الكامل بشروط الأمن والسلامة. وأشار إلى أن الهيئة وضعت معايير لتوصيل الكهرباء للمشروعات المختلفة وتم التنسيق مع عدد كبير من مكاتب الاستشارات الهندسية، للانضمام لفريق الطاقة، بهدف تفعيل الشراكة الاستراتيجية، لوضع وتطبيق المعايير والمتطلبات والآليات الخاصة بأنظمة إدارة الطاقة الذكية في إمارة الشارقة، وذلك بهدف التطوير ومواكبة التغيرات العالمية، وتطبيق أفضل أنظمة ترشيد الاستهلاك العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استراتيجية واضحة لتحقيق التميز والريادة. وأوضح مدير إدارة خدمات الكهرباء أن الإدارة تتولى توزيع الطاقة الكهربائية على جميع مرافق إمارة الشارقة، التي تشمل المنازل والمباني والمصانع والشركات والمزارع والمباني الحكومية، مشيراً إلى أن آلية توصيل الكهرباء لمنازل المواطنين تبدأ بتقديم صاحب المنزل طلب توصيل خدمة الكهرباء إلى إدارة الخدمات المشتركة، ثم يتم تحويل الطلب للجهة المختصة لدى الهيئة لدراسة المشروع، وذلك عن طريق تحديد نقطة التغذية المرجحة لتزويد المنشأة بالكهرباء، والقيام بزيارة ميدانية من قبل مهندس الدراسات المختص لمعاينة الموقع، ولأخذ القياسات المطلوبة، وذلك لعمل تقرير نهائي لاحتياجات المنزل من المواد (العداد، حجم وطول الكبل)، ويحدد ذلك بناء على الحمولة المطلوبة، وبعد نقطة التغذية المرجحة عن المنشأة يقوم صاحب المنزل باستيفاء جميع الرسوم المطلوبة بعد احتساب كلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت وكلفة المواد. وأوضح أن المواطن بعد أن يدفع الرسوم واستكمال 80% من مرحلة إنجاز المشروع، يقوم بالتقديم من قبل مقاول شركة كهرباء مرخص لدى الهيئة على طلب تفتيش موقع إلكتروني، وذلك للتأكد من سلامة التسليكات والتوصيلات الكهربائية، ومطابقتها لمواصفات واشتراطات الهيئة في المنشأة، بعد اجتياز المشروع للفحص الميداني، ويتم إصدار شهادة فحص مبدئي، ما يخول صاحب المنشأة تركيب عداد الكهرباء وتمديد الكبل وصولاً إلى مرحلة تشغيل الخدمة في الموقع.

• 24 ساعة.. فترة توصيل الكهرباء إلى منازل المواطنين بعد تطوير شبكات ومحطات التوزيع.