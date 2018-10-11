«شرطة المدام» يعزز الأمن بحملة توعية

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

نفذ مركز شرطة المدام الشامل حملة أمنية لتوعية أصحاب العزب والمحال التجارية في المنطقة الوسطى، بهدف المحافظة على سلامة وممتلكات أفراد المجتمع، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي لتعزيز الأمن والأمان.

وأفاد رئيس المركز، الرائد خليفة مصبح الكتبي، بأن الحملة تركزت على توعية أصحاب المحال والعزب بجرائم السرقة من المحال التجارية والمزارع، وتوزيع مطويات توعية بلغات عدة (العربية، الإنجليزية، الأوردو)، على أصحاب المحال في مختلف مناطق المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة، إلى جانب التوعية من خلال الرسائل التي تبث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة.

مؤكداً أن التواصل والإبلاغ عن الجرائم سمة حضارية يمنحها الجمهور للشرطة، وإعلاء حس المسؤولية الأمنية، الذي ينعكس على حماية الأرواح والممتلكات في المجتمع.

ولفت الكتبي إلى أن شرطة الشارقة تسعى إلى التعاون مع شرائح المجتمع كافة، من خلال التواصل للإبلاغ عن الظواهر السلبية والسلوكيات الغريبة، للوصول إلى مجتمع خال من الجرائم.