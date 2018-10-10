إطلاق مشروع يحمي 400 ألف منزل في الدولة من الحرائق.. تعرف إلى التفاصيل

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

- سيف بن زايد يطلق المشروع الوطني الذكي للإنذار المبكر من الحرائق والذي يستهدف ربط المنازل آليا بغرف عمليات الدفاع المدني على مستوى الدولة.

- النظام الذكي للحرائق الذي يربط 400 ألف منزل بغرف عمليات الدفاع المدني على مستوى الدولة.

- "الداخلية" و"اتصالات" بصدد تركيب أنظمة إنذار حرائق مجاناً في 22 ألف منزل للمواطنين غير القادرين تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.. وتعلنان الانتهاء من ربط 1200 منزل على مستوى الدولة بهذا النظام مع التأكيد على إتمام ربط جميع المنازل في غضون 4 سنوات.

- "الداخلية " تدعو جميع الأسر في الدولة الي المبادرة الي تركيب اجهزة الانذار من الحرائق لتامين حياة ابنائهم منبها من خطورة التغافل عن هذا الامر.

التفاصيل تباعاً.