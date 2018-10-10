5703 عقود زواج و1859 حالة طلاق في أبوظبي في 2017

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف مركز الإحصاء في أبوظبي أن عدد عقود الزواج التي تم إبرامها في أبوظبي طوال عام 2017 بلغ 5703 عقود، من بينها 3254 عقداً كانت المواطنات طرفاً فيها، بنسبة 57% من إجمالي عقود الزواج.

وأوضح في تقرير حديث أصدره، أمس، حول الزواج والطلاق في أبوظبي عام 2017، أن أبوظبي شهدت 1859 حالة طلاق خلال العام الماضي، وكانت المواطنات طرفاً في 981 حالة منها، بنسبة 52.8% من إجمالي الحالات. ووفقاً للتقرير ارتفع متوسط عمر الزواج عند المواطنين الذكور بشكل طفيف، بينما استقر عند المعدل نفسه بالنسبة للمواطنات عما كان في عام 2016، كما ارتفع توقع البقاء على قيد الحياة عند الميلاد للمواطنين ليصل إلى 80.2 عاماً للمواطنات، و76.4 عاماً لدى المواطنين.

وتفصيلاً، كشف مركز الإحصاء في أبوظبي أن عدد عقود الزواج التي تم إبرامها في أبوظبي طوال عام 2017، بلغ 5703 عقود، بانخفاض طفيف بلغ 189 عقداً عن عدد عقد الزواج التي تم إبرامها خلال عام 2016، والتي بلغت 5892 عقداً. وأوضح المركز في تقرير أصدره أمس، أن المواطنات كنّ طرفاً في 3254 عقداً، بنسبة 57% من إجمالي العقود خلال عام 2017.

ولفت المركز إلى أن متوسط العمر عند الزواج لدى المواطنين بلغ 27.4 عاماً للذكور، مقابل 27.2 عاماً عام 2016، بينما استقر متوسط عمر الزواج عند المواطنات عند 24.2 عاماً خلال عامي 2017 و2016 في حين بلغ متوسط العمر عند الزواج لدى غير المواطنين 31.3 عاماً للذكور، و27.6 لدى الإناث عام 2017.

واستحوذت منطقة أبوظبي على النصيب الأكبر من عدد عقود الزواج، بنسبة 58.3% بإجمالي 3349 عقداً، وتوزعت بقية العقود على العين بعدد 2138 عقداً، و216 عقداً في منطقة الظفرة، وبلغت معدلات الزواج لكل 1000 من السكان في الإمارة 20.7 حالة للمواطنين، و18.7 حالة للمواطنات، و1.4 حالة لغير المواطنين، و3.5 حالة لغير المواطنات.

ووفقاً للمركز بلغ عدد حالات الطلاق في أبوظبي 1859 خلال عام 2017، بتراجع 63 عقداً، مقابل عام 2016 الذي بلغت فيه حالات الطلاق 1922 حالة، وكانت المواطنات طرفاً في 981 عقداً، بنسبة 52.8% من إجمالي حالات الطلاق عام 2017، واستحوذت منطقة أبوظبي على النصيب الأكبر من عدد عقود الطلاق بإجمالي 1243 عقداً، بنسبة 66.9%، بينما توزع عدد عقود الزواج في العين 560 عقداً، و56 عقداً في منطقة الظفرة.

وذكر التقرير أن معدل حالات الطلاق العام لكل 1000 من السكان 15 عاماً فأكثر بلغ 6.8 حالات للمواطن، و5.6 حالات للمواطنة، و0.5 حالة لغير المواطن، و1.3 حالة لغير المواطنة.

ووفقاً للتقرير توقع متوسط العمر عند الميلاد 80.2 عاماً للنساء المواطنات عام 2017، مقابل 79.5 عاماً عام 2016، بينما بلغ توقع متوسط العمر عند الذكور المواطنين 76.4 عاماً عام 2017، مقابل 75.9 عام 2016.

معدل الخصوبة

بلغ معدل الخصوبة الكلي بين المواطنات 3.7 أطفال لكل امرأة مواطنة، مقابل طفل واحد لكل امرأة غير مواطنة، ويقاس معدل الخصوبة الكلي لمجموعة من السكان باحتساب متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها، بينما بلغ معدل الخصوبة العام 113.7 مولوداً لكل 1000 من المواطنات، مقابل 34.1 مولوداً لغير المواطنات.