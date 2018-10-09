«الأرصاد» يستبعد تأثر الدولة بشكل مباشر بالعاصفة «لبان»

المصدر: أبوظبي - وام

استبعد المركز الوطني للأرصاد تأثر الدولة بشكل مباشر بالعاصفة المدارية «لبان»، خلال الأيام الأربعة المقبلة. وقال المركز في بيان له أمس، إن «نماذج التنبؤات العددية تشير إلى عدم تأثر دولة الإمارات بالعاصفة المدارية بشكل مباشر خلال الأربعة أيام المقبلة».

وفي ما يتعلق بالوضع الحالي للعاصفة، أفاد بأنها عاصفة مدارية في وسط بحر العرب، وموقعها عند خط عرض 12.4 درجة شمالاً، وخط طول 62 درجة شرقاً، وعلى بعد 990 كم شرق - جنوب شرق صلالة، وعلى بعد 880 كم شرق سقطرى، وتتحرك بسرعة 18 كم/‏‏‏ساعة، وتراوح سرعة الرياح حول العاصفة المدارية بين 70 و80 كم/‏‏‏ ساعة تصاحبها سحب ركامية ممطرة.

وتوقع المركز تحرك العاصفة المدارية باتجاه غرب - شمال غرب نحو السواحل العمانية واليمنية، ويتوقع أن تتعمق العاصفة المدارية خلال 24 ساعة المقبلة، وتزداد سرعة الرياح حول مركز العاصفة، لتراوح بين 80 و100 كم/‏‏‏ ساعة.

إلى ذلك، توقع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً، وتظهر بعض السحب شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، مع احتمال تشكل الضباب.