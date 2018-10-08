«الأرصاد»: العاصفة المدارية المتوقّعة لن تؤثر في الدولة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، تحرّك المنخفض المداري باتجاه الشمال الغربي نحو السواحل العمانية، وتطوره إلى عاصفة مدارية خلال الساعات القليلة المقبلة، وتصل سرعة الرياح حول مركزها من 65 إلى 80 كيلومتراً في الساعة، مؤكداً أن أغلب نماذج التنبؤات العددية مازالت تشير حتى الآن الى عدم تأثر الدولة بالحالة المدارية بشكل مباشر خلال الأيام الأربعة المقبلة حتى يوم الجمعة.

وأفاد المركز باستمرار المنخفض المداري في وسط بحر العرب، وعند خط عرض 12 درجة شمالاً، وخط طول 65.4 درجة شرقاً، على بعد 1340 كيلومتراً جنوب شرق صلالة، منوهاً إلى أنه سيتحرك بسرعة 11 كيلومتراً في الساعة، فيما قد تراوح سرعة الرياح حول مركز المنخفض من 40 إلى 55 كيلومتراً في الساعة تصاحبه سحب ركامية ممطرة. وناشد المركز بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز، وعدم تداول الشائعات.

وأوضح أن عدد الحالات المدارية التي أثرت في السواحل العمانية خلال الـ72 سنة الماضية قليل، مقارنة بمجموع الحالات المدارية التي تكوّنت في بحر العرب (67 حالة)، وغالباً ما تضعف وتنتهي بشكل سريع عند وصولها إلى اليابسة.

ولفت إلى أن عدداً قليلاً جداً منها يستمر في مساره إلى الداخل، وبعض هذه الحالات المدارية كانت تنتهي في بحر العرب أو تتجه باتجاه سقطرى واليمن.

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع، فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

كما توقع أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية 15 - 25 كم/‏ ساعة بوجه عام، تصل إلى 38 كم/‏ ساعة أحياناً.