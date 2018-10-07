شرطة الفجيرة تطلق «الاتصال المرئي» للموقوفين والمحكومين

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

أطلق القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، بحضور نائب القائد العام، العميد محمد بن نايع الطنيجي، ومدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، العميد أحمد حمدان الزيودي، مبادرة «الاتصال المرئي» للنزلاء الموقوفين والمحكومين.

وأكد الزيودي أن «المبادرة تأتي ضمن مبادرات (عام زايد) بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، والاهتمام بالنزلاء، وتلبية احتياجاتهم، وتحقيق التواصل مع أسرهم، الذي ينعكس إيجاباً على حالة النزيل في المؤسسة».

وأضاف الزيودي أن «عملية الاتصال المرئي تسهم في تقوية العلاقات الأسرية، والحدّ من التفكك الأسري، والتقليل من الضغط أثناء الزيارات الرسمية المخصصة لذوي النزلاء، وتقديم خدمات تفوق توقعات المتعاملين والنزلاء، وتحقيق السعادة الإيجابية لهم».

وذكر الملازم هيثم الزعابي، صاحب الفكرة، أن «مبادرة الاتصال المرئي هي عبارة عن خدمة مرخصة من شركات الاتصالات بالدولة تقدم للنزلاء مجاناً، تتيح لهم التواصل مع ذويهم في مختلف أنحاء العالم بالصوت والصورة من خلال جهاز (الآيباد)».