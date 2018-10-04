بلدية أبوظبي: منع تركيب برادات المياه في الأماكن العامة دون موافقة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدر رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، فلاح محمد الأحبابي، قراراً يمنع تركيب برادات المياه في الأماكن العامة، دون الحصول على موافقة البلدية المعنية.

وتضمن القرار متطلبات الحصول على موافقة تركيب براد المياه، التي تبدأ بالتعاقد مع شركة متخصصة بتركيب وصيانة براد المياه، وتقديم فاتورة ماء وكهرباء صادرة من الجهة المعنية، ومراعاة قواعد الإشغال للأرصفة ومناطق الخدمات. كما تضمن القرار اشتراطات تركيب وتشغيل براد مياه الشرب، ومن بينها تثبيت براد المياه على قاعدة من الخرسانة بسمك (10 سم) من سطح الأرض للمحافظة عليه من السقوط، ووضعه داخل غرفة مخصصة، وتمديد صنابير الماء البارد إلى خارج الغرفة أو المنزل، على أن تكون التوصيلات الكهربائية جيدة ومثبتة وموضوعة داخل مواسير عازلة، إضافة إلى تزويد براد المياه بفلاتر معتمدة، مع تنظيفها واستبدالها كلما استدعت الحاجة ذلك، ومراعاة صلاحية الصنابير لوقف هدر المياه.

وألزم القرار المالك بإجراء أعمال الصيانة والتنظيف والتطهير، من قبل مشغل مرخص مرة كل ستة أشهر على الأقل.