قناة بينونة تطلق مسابقة «فيلم زايد»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت قناة بينونة مسابقة «فيلم زايد»، جزءاً من برامجها المتنوعة، التي تطلقها القناة بالتزامن مع إعلان صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بأن يكون عام 2018 «عام زايد».

وأكد المدير العام للقناة، عيسى سيف المزروعي، أن إطلاق صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2018 تحت شعار «عام زايد»، هو احتفاء وتكريم لهذه الشخصية المتفرّدة في التاريخ، وقد أطلقت قناة بينونة مسابقة خاصة تتمثل في «فيلم زايد»، من أجل توثيق مناقب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإنجازاته التي لم يتوقف صداها الإيجابي عند حدود الوطن، بل تجاوزه ليشمل المنطقة والعالم بأسره.

وقال إن «أبناء الوطن حوّلوا حبهم للوالد المؤسس إلى عمل وإبداع وابتكار وتفوق وتلاحم حول القيادة، ومن خلال (عام زايد)، فإننا نؤكد متابعة مسيرة النجاح التي بدأها الوالد المؤسس، وترسيخها في نفوس كل الإماراتيين والأجيال المقبلة، من خلال برامج وأعمال تجسّد فكر الشيخ زايد، رحمه الله».

وسيشرف على المسابقة، التي ترعاها «أدنوك»، لجنة تحكيم تتكون من خبراء دوليين، لتقييم عناصر الأفلام الرئيسة، لاختيار خمسة فائزين يتم الإعلان عنهم في 30 نوفمبر المقبل.

وسيُمنح الفائرون بالمراكز الخمسة الأولى جوائز نقدية، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني على 20 ألف درهم، والثالث 15 ألف درهم، والرابع 10 آلاف درهم، والفائز بالمركز الخامس 5000 درهم.

- لجنة تحكيم تتكون من

خبراء دوليين تشرف

على تقييم عناصر

الأفلام الرئيسة.