المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تلوّث

اقترح سكان إمارة عجمان على مواصلات عجمان، إيقاف أسطول الحافلات التابع لها في مواقف بعيدة عن المناطق السكنية، بدلاً من المساحة الترابية التي اختارها السائقون في منطقة السوان، خصوصاً أنه عند تشغيل العدد الهائل من المركبات في وقتٍ واحد، يتسبب ذلك في تلوث المنطقة المحيطة بالغازات المنبعثة من عوادم المركبات.

غبار

لاحظ سكان منطقة «وم» في دبا الفجيرة، أن الحافلات المدرسية تسير بسرعات عالية في المنطقة الترابية، مسببة موجة من الأتربة والغبار التي تؤثر سلباً في صحتهم، خصوصاً أن المنطقة قريبة من موقع كسارات.

قراءات

طالب مشتركون هيئة كهرباء ومياه الشارقة (سيوا) بتطبيق مبادرة «العداد الذكي» في إمارة الشارقة، تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات، وتفادياً للأخطاء التي قد تحصل في حال عدم انتظام قراءات العداد.

موظفون

لاحظ متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عدم فعالية فرع مركز خدمات «ابن بطوطة» الذكي، الذي افتتحته الهيئة، بهدف توفير خدمات مستقبلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إذ إنهم يعانون عدم وجود موظفين يمكن الاستعانة بهم، في حال توقف الخدمات الذكية.

مواقف

شكا مراجعو مستشفى راشد في دبي أزمة الحصول على مواقف لسياراتهم، ما يضطرهم إلى الوقوف في أماكن بعيدة، والمشي لمسافات تعتبر طويلة بالنسبة إلى حالتهم المرضية.

بيانات

استغربت عميلة لدى «اتصالات» من رسالة نصية تنص على استخدامها بيانات الهاتف بـ12 درهماً، رغم أنها ليست مسجلة في خدمة البيانات الخاصة بخدمة الإنترنت مدفوع القيمة، وحينما قامت بالاستفسار تبين أنهم يتحدثون عن اشتراكٍ لها يعود إلى عام 2008، وكانت قد قامت بإلغائه سابقاً.

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نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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