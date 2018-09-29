افتتاح مختبر ابتكار في مركز كلباء

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

افتتح مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، العميد محمد راشد بيات، مختبر الابتكار في مركز شرطة كلباء الشامل، بهدف تشجيع الموظفين على جمع الأفكار واستخدام أدوات الابتكار بالشكل الأمثل ضمن بيئة محفزة تزرع الرغبة في نفوس الموظفين للبذل والعطاء والإنتاجية. وكان بيات زار أول من أمس، مركز وادي الحلو ومنفذ خطم الملاحة الحدودي وإدارة شرطة المنطقة الشرقية ومركز شرطة كلباء الشامل، للاطلاع على سير العمل والمؤشرات الاستراتيجية والمبادرات. تأتي الزيارة ضمن سلسلة برنامج الزيارات الميدانية التي يقوم بها لمختلف الإدارات للوقوف على سير العمل.

وبحث بيات مع مسؤولي منفذ خطم الملاحة الحدودي، طبيعة الخدمات المقدمة للجمهور والنظم المتبعة في تسهيل حركة المسافرين براً، وسبل تطويرها، مؤكداً أهمية تقديم الخدمات الأمنية بصفة نوعية وذات أداء مميز للمتعاملين.