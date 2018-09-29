«طرق الشارقة» توفر 31 موقفاً سنوياً لأصحاب الهمم

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أن توفير مواقف لأصحاب الهمم يعد من الأولويات الخاصة بالهيئة، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ ما مجموعه 31 موقفاً لأصحاب الهمم في جميع مناطق الشارقة سنوياً، لافتة إلى أنه يوجد متطلبات ومعايير هندسية معينة يتم تحديدها واتباعها لتأمين أي موقف لأصحاب الهمم في أي منطقة من مناطق الإمارة.

جاء ذلك رداً على شكاوى لمستفيد من مواقف أصحاب الهمم في الإمارة، إذ أكد أنه يعاني كثيراً للحصول على موقف خاص به في منطقته عندما يكون عائداً من مكان عمله مساءً، مشيراً إلى أنه يسكن في منطقة ترابية لا يتوافر فيها المواقف الخاصة بأصحاب الهمم.

وتابع أنه تقدم بطلب لهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة وأرفق جميع الأوراق الثبوتية والتقارير المطلوبة، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بتشكيل فريق من قبلها للاطلاع على المواقع وآلية توفير الموقف بالسرعة المطلوبة، مشيداً بجهود الهيئة وردة فعلهم الإيجابية لملاحظته، مضيفاً أن الهيئة أكدت له أنها ستبذل قصارى جهدها لتوفير الموقف له بأسرع وقت ممكن.

وأوضحت الهيئة في ردها عبر موقعها الإلكتروني أنها تقوم بشكل فوري وسريع بتوفير المواقف لأصحاب الهمم في حال وجود طلب من قبلهم لتوفير موقف خاص بهم، لافتة إلى أنه يتم مراعاة معايير عدة في تنفيذ الموقف، منها ارتفاع الرصيف وملاءمة المكان والحركة المرورية والمداخل والمخارج، إضافة إلى قياس المساحة التي تسمح لأصحاب الهمم باستخدام المقاعد المتحركة عند دخولهم البناية والخروج منها بسلاسة تامة.

وبينت الهيئة أنها توفر في مبناها وفي قسمها المختص بأصحاب الهمم وخدمة المتعاملين نماذج لمواقف أصحاب الهمم لتقديم الطلب ممن يريد الحصول على موقف خاص بأصحاب الهمم، حيث يتم إرفاق التقارير الطبية وبطاقة المعاقين وغيرها من السندات الثبوتية في النموذج، وبعدها يتم دراسة الطلب، وفي حال توافر جميع الاشتراطات يتم تنفيذ الموقف.

وبينت أنه يوجد بعض الاستثناءات ممن يسكنون في المناطق الترابية من أصحاب الهمم لتوفير المواقف لهم، لكن يتم ذلك بعد دراسة للموقع وإمكانية توفير الموقف في المنطقة، ويتم التواصل معهم من قبل فريق عمل ميداني لدراسة المنطقة وإمكانية توفير المواقف.