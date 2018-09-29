«طرق دبي» تطرح 300 رقم مميز في مزاد إلكتروني

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 300 رقم ثلاثي ورباعي وخماسي خلال مزادها الإلكتروني المقبل رقم 54، وذلك للوحات المركبات الخاصة من الفئات: (T. P. Q. R. S. O. N. M. L. K. J. I. H. B. A)، خلال المزاد الذي يبدأ التسجيل فيه من الأحد المقبل، فيما ينطلق المزاد يوم السابع من شهر أكتوبر المقبل، من الساعة الثامنة صباحاً يستمر لمدة خمسة أيام.

وأفاد مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة، جمال هاشم السادة، أن بيع الأرقام في هذا المزاد سيخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، مشيراً إلى أن المشاركات الواسعة من قبل الجمهور في المزادات، سواء كانت علنية أو إلكترونية، ومدى التنافس الإيجابي في ما بينهم للحصول على الأرقام، يعكس أهمية تنظيم هذه المزادات لإسعاد المتعاملين المهتمين باقتناء الأرقام وتحقيق رضاهم.

وأشار إلى أن عملية المشاركة في المزاد تشترط أن يكون للمتعامل حساب على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو استخدام رابط مستخدم جديد للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، لافتاً إلى أنه من شروط تسجيل المستخدم الجديد توفر مركبة مسجلة في إمارة دبي، أو توفر رخصة قيادة صادرة من دبي، كما يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 5000 درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين «أم الرمول، البرشاء، ديرة»، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف.

وأوضح السادة، أنه يجب على المُزايد الذي يرسو عليه الرقم في المزاد، دفع المستحقات خلال 10 أيام عمل من تاريخ إغلاق المزاد، مشيراً إلى أنه في حالة عدم الدفع خلال الفترة المحددة سيتم إدراج اسم المزايد في قائمة غير الملتزمين.

ولفت إلى أن المزادات الإلكترونية تتسم بأهمية كبيرة لدى شريحة عريضة من الجمهور الذين يفضلون المشاركة فيها، كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام دون عناء أو انتظار، فضلاً عن أن هذه النوعية من المزادات تُسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية التي تطرحها الهيئة خلال خطتها السنوية الرامية إلى الارتقاء بمستوى ونوعية تنفيذ المعاملات مع الجمهور.

وأضاف السادة أنه تم تخصيص فريق عمل من مركز الاتصال التابع للهيئة وتزويده بالمعلومات المتعلقة بالمزاد، وهي معلومات مهمة تُسهم في تقديم الإجابة عن أسئلة واستفسارات الجمهور من مختلف فئات المجتمع حول كيفية المشاركة أو الدفع من خلال الاتصال على الرقم 8009090.