«تنفيذي الشارقة» يناقش مشروع التسويق الإلكتروني من المنازل

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بحث المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في اجتماعه أمس، برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، مشروع التسويق الإلكتروني لرخص المشروعات المنزلية «اعتماد» في إصداره الجديد.

وبيّن رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، سلطان بن هده السويدي، أن المشروع يقدم خدمات ترويجية وتسويقية لأصحاب الرخص التجارية بإمارة الشارقة، من خلال موقع إلكتروني، حيث يمكّن المستثمر من بيع وشراء سلع متنوّعة عبر نافذة الإنترنت.

ويهدف المشروع إلى توسيع دائرة التسويق ونوافذ البيع والشراء لدى أصحاب الرخص المنزلية، والتسوّق الآمن والموثوق للمستهلك عبر موقع إلكتروني حكومي، وخلق مساحة جديدة للتسويق لأصحاب المشروعات الصغيرة، وتفعيل الخدمات الإلكترونية والذكية والمتطوّرة، والطرق الداعمة لعمليات التسويق. واعتمد المجلس عقد تقديم خدمة تحصيل قيمة مخالفات هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، المزمع توقيعه بين هيئة الطرق والمواصلات بإمارة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأصدر المجلس التنفيذي قراراً برقم (28) لسنة 2018 بشأن تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة.