المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رقابة

طالب أولياء أمور بضرورة تكثيف الرقابة المرورية صباحاً، نظراً لكثرة التجاوزات التي تقوم بها الشاحنات ذات الأوزان الثقيلة، وذلك أثناء قيامهم بتوصيل أبنائهم إلى المدارس، ما قد يعرض حياتهم للخطر.

حرمان

أبدى ولي أمر طالب في الصف السادس في مدرسة بالشارقة انزعاجه من انخفاض معدل ابنه من 96% إلى 86%، نتيجة عدم تدريس المدرسة مادتين أقرتهما الوزارة (الفنون الموسيقية، والفنون البصرية)، فتقرر أن يأخذ جميع الطلاب علامة 50% فقط، الأمر الذي حرمه من فرصة المشاركة في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، التي تم ترشيحه لها، ولم يتم التوصل إلى حل، وموعد التقدم للجائزة الشهر المقبل.

دمج

طالب ولي أمر طالب في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي وزارة التربية والتعليم بالعودة إلى النظام القديم في المدارس الحكومية، من خلال إلغاء الجمع بين الصفوف التعليمية من الأول إلى الثاني عشر في مدرسة واحدة، إذ إن ذلك يعرض الطلبة صغار السن لتجاوزات بعض الطلبة في الصفوف العليا بالضرب أو التهكم.

طرق

لاحظ قارئ عدم مبالاة قائدي مركبات على الطرق السريعة، موضحاً أن بعضهم يتعمد السير ببطء أقصى يسار الطريق، وهو مسار سريع.

خدمات

شكا سكان منطقة القوز 2 في مدينة دبي قلة الخدمات في المنطقة، مطالبين بضرورة العمل على توفيرها، لاسيما أن المنطقة ليست بالحديثة.

سلوك

شكا مواطن من إمارة دبي سلوك بعض السائقين في الشارع، حيث يقومون باستغلال وقوفهم أمام الإشارات الضوئية بفتح باب السيارة والبصق في الشارع، مطالباً بتشديد الرقابة، واتخاذ عقوبات صارمة بحقهم.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com