«العودة إلى المدارس» تسعد أبناء مسافرين وموظفين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، العميد علي عتيق بن لاحج، أن الإدارة نظمت مبادرة «العودة إلى المدارس»، بالتعاون مع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وهيئة الصحة في دبي، ومدرسة الخليج الوطنية، حرصاً على ترجمة التوجه الاستراتيجي لحكومة دبي، في تعزيز مؤشر السعادة لديها، وتنفيذ خطط وبرامج القيادة العامة لشرطة دبي، الرامية إلى إسعاد العملاء الداخليين والخارجيين.

وقال إنه تم خلال المبادرة توزيع هدايا عينية، استهدفت الطلبة من أبناء وبنات الموظفين، والأطفال من أبناء المسافرين، شملت بعض المستلزمات الدراسية لأبنائهم، ومطبوعات صحية توعوية، بمشاركة عدد من طلبة وطالبات مدرسة الخليج، الذين تعرفوا بدورهم، من خلال هذه الزيارة، إلى طبيعة عمل رجال الأمن في مطارات دبي، وشاركوا أيضاً في توزيع تلك الهدايا.

وأكد عتيق أن المبادرة إحدى الفعاليات التي نسعى من خلالها للإسهام في رفع مستوى الولاء المؤسسي للموظفين، وزيادة فرص ارتباطهم بهذه المؤسسة، وتوفير بيئة عمل سعيدة، ما يسهم في تحفيزهم على بذل أقصى الجهود الممكنة لعكس وتعزيز سمعة شرطة دبي، التي ينتمون إليها.