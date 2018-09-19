أهم حدث في حياتك.. على لوحة مركبتك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات مرحلة جديدة من مبادرة «لحظاتك المميزة على لوحة مركبتك» للكود «W»، تمنح المتعاملين فرصة اختيار أرقام خماسية للوحات مركباتهم لهذا الرمز، بناءً على تواريخ ومناسبات مهمة في حياتهم، كأيام الميلاد، ويوم التعيين، وتاريخ الزواج، والتخرج، وغيرها، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1967 إلى 2018، إذ يمكن للمتعامل شراء لوحته من خلال مراكز إسعاد المتعاملين المتوافرة في كل أنحاء دبي، ومزودي الخدمات، والشركاء الاستراتيجيين، وموقع الهيئة www.rta.ae، أو التطبيق الذكي «دبي درايف»، وهي المرحلة التي تأتي تعزيزاً لإسعاد الناس.

وأكد مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص في الهيئة، جمال هاشم السادة، صرف الأرقام التي تحمل التواريخ من عام 1967 حتى 2018، في حال توافرها، وستكون من الرمز «W».

وأضاف أن القيمة الإجمالية للوحة تبلغ 1670 درهماً، لافتاً إلى أن هذه المرحلة من المبادرة تأتي بعد الإقبال السابق على الرمزين «U،V».

وقال إن المبادرة تعكس دور الهيئة في تقديم خدمات تحقق الرضا والسعادة للمتعاملين، من خلال إشراكهم في اختيار أرقام تشكل أهمية خاصة لهم، مشيراً إلى أن المبادرة تتمثل في إمكان وضع التواريخ المهمة والشخصية للمتعاملين على لوحات مركباتهم.