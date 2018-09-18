"أبوظبي للاسكان" تطلق "بيتٍ عامر" للحصول على عروض لمواد البناء لمساكن المستفيدين من خدمات الهيئة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة أبوظبي للاسكان مبادرة "بيتٍ عامر" التي تتيح لشركات القطاع الخاص المتخصصة بنتوريد مواد البناء والتجهيزات المنزلية، لتقديم عروض وخصومات على منتجاتهم اللازمة لمساكن المواطنين المستفيدين من خدمات الهيئة، وذلك على هامش معرض الاسكان للمواطنين، الذي ينظمه بنك أبوظبي الأول في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2018، وافتتح اليوم في مركز أبوظبي للمعارض.

وجاء اطلاق المبادرة حرصاً من الهيئة على توفير المسكن الملائم لمواطني إمارة أبوظبي، وفقاً لأعلى المعايير وتجهيزه وتأثيثه بما يوفر كل سبل الراحة لهم لينعموا بحياة هانئة سعيدة، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع راحة المواطنين وسعادتهم في أعلى سلم أولوياتها.

ودعت الهيئة الموردين العاملين في قطاع البناء والأثاث والأجهزة الإلكترونية، وغيرها من التجهيزات المنزلية للتسجيل في مبادرة "بيتٍ عامر" وتقديم عروضهم للمشاركة في هذه المبادرة التي تهدف لتوفير أفضل العروض للمواطنين مستقبلاً لاستكمال مساكنهم وتأثيثها.

وتتركز الخدمات التي توفرها مبادرة "بيتٍ عامر" على: أعمال الأرضيات، والجدران، والأصباغ، والأدوات الصحية، والتكييف، وأعمال المطابخ، والنجارة، والديكورات، والمصاعد، والأثاث، والسجاد والستائر، والأنظمة الذكية، والأجهزة الكهربائية، والصيانة.

وستقوم هيئة أبوظبي للاسكان باختيار أفضل العروض المقدمة من الموردين تمهيداً لإعداد كتيب يتضمن اسماء وعناوين الموردين الذين يقع عليهم الاختيار، والمواد والتجهيزات التي يقدمونها والخصومات التي يوفرونها.

وفي مرحلة لاحقة ستقدم هيئة أبوظبي للاسكان بطاقة "بيتٍ عامر" للمواطنين المستفيدين من الخدمات الاسكانية التي توفرها الهيئة من أجل الاستفادة من الخصومات والعروض التي تتيحها المبادرة من أجل استكمال مساكنهم وتأثيثها وتجهيزها للسكن.

هذا وشهدت منصة هيئة أبوظبي للاسكان، اقبالاً كبيراً من قبل زوار المعرض من المواطنين الذين اطلعوا على الخدمات الاسكانية التي تقدمها الهيئة، وطرق التسجيل للحصول على هذه الخدمات، والتعرف على السياسات الاسكانية المحدثة.

وتعرَّف زوار منصة هيئة أبوظبي للاسكان في معرض الاسكان للمواطنين على نموذج للحي الإماراتي المتكامل، الذي تتوفر فيه جميع الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.

كما تعرف زوار منصة هيئة أبوظبي للاسكان على التصاميم المعتمدة إنشائياً ومعمارياً، والتي توفرها مبادرة بيتي، والتي تتيح مساحات مختلفة تبدأ من أربع غرف وحتى ثماني غرف، وتم تطويرها بالتعاون مع استشاريين من القطاع الخاص للتيسير على المواطنين، إذ تخفض المبادرة أتعاب المكاتب الاستشارية من 4 فى المائة إلى 3 فى المائة، وتسرع عملية البناء من خلال اختصار الإجراءات والمتطلبات من موافقات وإعتمادات للتصاميم.

وقدمت هيئة أبوظبي للاسكان شرحاً لزوار المعرض حول مبادرة مستشارك التي تقدم النصائح والدعم للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص من خلال تقديم خدمة استشارية فنية مجانية للمواطنين، وتقليل الخلافات والمشاكل التي قد تحدث مع مكاتب الاستشارات، ومع المقاولين، والتوعية والتوجيه، كما قدمت الهيئة شرحاً لزوار منصتها حول سياساتها الاسكانية، إذ قام فريق من ادارة السياسات في الهيئة بالرد على استفسارات المواطنين، كما قام فريق خدمة العملاء التابع للهيئة والمتواجد في المعرض بالرد على استفسارات المواطنين حول الخدمات الاسكانية التي توفرها الهيئة.