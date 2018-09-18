3 ملايين نسمة سكان دبي بنهاية النصف الأول

المصدر: أزاد‭ ‬عيشو‭-‬‭ ‬دبي

أظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء أن إجمالي عدد السكان المقيمين في الإمارة وصل إلى ثلاثة ملايين و80 ألف نسمة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 3 ملايين و30 ألف نسمة بنهاية الربع الأول لعام 2018، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المواليد في دبي وصل إلى 14 ألفاً و973 مولوداً خلال النصف الاول من العام الحالي، بمعدل 82.7 مولوداً جديداً كل يوم ونحو 2495 مولوداً شهرياً.

وأشارت إحصاءات ديموغرافية وحيوية لمركز دبي للإحصاء حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، إلى أن عدد عقود الزواج في الإمارة وصل إلى 2238 عقداً في النصف الأول من العام الحالي، بمعدل 373 عقداً كل شهر، مقابل 711 شهادة طلاق، أي بمعدل 118.5 كل شهر، لافتة إلى تسجيل 647 حالة وفاة في دبي خلال هذه الفترة شكل الذكور نسبة 61.98% منها.

وأشارت البيانات أن عدد الذكور بنهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو مليونين و155 ألف نسمة مقابل 925 ألف نسمة للإناث، لافتة إلى أن إجمالي عدد الأفراد النشطين خلال ساعات الذروة وصل إلى أربعة ملايين و210 آلاف نسمة.