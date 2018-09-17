«الموارد البشرية» تنظّم 3 أيام مفتوحة للتوظيف في دبي

المصدر: دبي - وام

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين، اليوم، فعاليات الأيام المفتوحة للتوظيف في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة، بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المنظمة لعمل هذه القطاعات، في إطار المرحلة الثانية من مبادرة «تسريع التوطين النوعي».

وتوفر «الأيام المفتوحة للتوظيف»، التي تقام في فندق «إنتركونتننتال فيستيفال سيتي بدبي»، العديد من فرص العمل للمواطنين لدى الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة بجميع إمارات الدولة، حيث يقتصر اليوم الأول على الشركات العاملة في القطاع المالي والمصرفي، واليوم الثاني على قطاع التجزئة، واليوم الثالث على شركات قطاع السياحة.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المواطنين والمواطنات من الباحثين عن عمل، إلى المشاركة والتسجيل في الأيام الثلاثة، التي تبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، مع إحضار الهوية الأصلية والسيرة الذاتية.

وتستهدف مبادرة تسريع التوطين النوعي، ضمن مرحلتها الثانية، توفير 3500 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات، بواقع 1000 فرصة وظيفية في القطاع المالي والمصرفي، و500 فرصة في قطاع التأمين، إضافة إلى 2000 فرصة عمل في كل من قطاعَي التجزئة والسياحة خلال 100 يوم.

وسيتمكن المواطنون والمواطنات المشاركون في «أيام التوظيف» من إجراء مقابلات وظيفية مباشرة مع الشركات المشاركة في تلك «الأيام»، الأمر الذي يمكنهم من الحصول على فرص العمل المناسبة.

ومن المقرر أن تنظم الوزارة أياماً مفتوحة للتوظيف في إمارات أخرى، سيتم الإعلان عنها لاحقاً.