جواز سفر الإمارات يتقدّم للترتيب التاسع عالمياً

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

تقدم جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المركز التاسع، لتتصدر الدولة المركز الأول بين الدول العربية، وفقاً لمؤشر «باسبورت إندكس» الذي يعتمد على عدد الدول التي يمكن أن يدخلها حامل جواز السفر من دون الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول.

ويسمح الجواز الإماراتي لحامله بزيارة 157 دولة من دون تأشيرة مسبقة، وفق التصنيف الجديد، ما يعد إنجازاً ضخماً حققته الإمارات على المستويين العربي والدولي، بحسب المؤشرات الجديدة لقائمة أقوى جوازات السفر العالمية.

وحلت سنغافورة في المركز الأول بجواز سفر يتيح زيارة 166 دولة من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، بينما تقاسمت ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا ولوكسمبورغ والنرويج وهولندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة المركز الثاني.

وتقاسمت إيطاليا وفرنسا وإسبانيا واليونان والبرتغال واليابان وإيرلندا وكندا المركز الثالث، بينما تشاركت سويسرا وبلجيكا والنمسا وهنغاريا والمملكة المتحدة المرتبة الرابعة.

ومن بين الدول التي يمكن أن يدخلها حامل جواز السفر من دون الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول، 112 دولة يمكن دخولها من دون تأشيرة، و45 دولة تطلب تأشيرة عند وصول حامل جواز السفر الإماراتي، بينما تطلب 41 دولة فقط تأشيرة سفر قبل وصول حاملي جواز السفر الإماراتي إليها.

وتعليقاً على ذلك، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة له: «اليوم احتل جواز الإمارات الترتيب التاسع في المؤشر العالمي لقوة جواز السفر، بدخول 157 دولة من دون تأشيرة مسبـــقة». وكانت الإمارات أطلقت، العام الماضي، مبادرة «تعزيز قوة الجواز الإماراتي»، الهادفة إلى وضع جواز السفر الإماراتي ضمن قائمة أقوى خمسة جوازات سفر في العالم.

وفي قاع التصنيف، جاء جواز السفر الأفغاني الذي يسمح بدخول 30 دولة فقط، تسبقه، ضمن الخمسة الأضعف أيضاً، جوازات سفر السودان والصومال وسورية وباكستان والعراق.

157

دولة يسمح جواز السفر الإماراتي لحامله بزيارتها من دون تأشيرة مسبقة.