«الرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء» تعرض انضمام الدفاع المدني الإماراتي لعضويتها

المصدر: إبوظبي - أحمد المزاحمي

قدمت الرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء عرضاً للدفاع المدني الإماراتي للانضمام لعضويتها، خلال لقاء قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية، اللواء جاسم محمد المرزوقي، بمكتبه في مقر القيادة بأبوظبي، مع مساعد المدير التنفيذي في الرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء، روبيرت براون.

وجرى خلال اللقاء تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين، بهدف تعزيز تواصل جهاز الدفاع المدني في الدولة مع الرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء، في مجالات التدريب والبحث العلمي، والحماية ومكافحة الحرائق، وعرض التجارب لإرساء قواعد ثابتة لأرقى المعايير والأساليب العالمية الفعالة في مواجهة وإدارة المخاطر.

عقب الاجتماع، اصطحب المرزوقي، مساعد المدير التنفيذي في الرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء، في جولة تفقدية بأرجاء أكاديمية الدفاع المدني بمدينة أبوظبي، برفقة مدير إدارة الشؤون الإعلامية بالقيادة العامة للدفاع المدني، العقيد محمد عبدالله التكاوي، ومدير أكاديمية الدفاع المدني، المقدم عادل السمري، اطلع خلالها على منشآت الأكاديمية. كما زار مركز الدفاع المدني بالمقطع، التابع للإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، للاطلاع على المعدات والآليات الخاصة بمكافحة الحريق والخطط التشغيلية للمركز.