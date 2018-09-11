«جنسية دبي» تنجز 33 ألف معاملة خلال 6 أشهر

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت إحصاءات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن إنجاز قطاع الجنسية 33 ألفاً و816 معاملة، خلال النصف الأول من العام الجاري، منها إصدار 19 ألفاً و636 جواز سفر جديداً، و1303 خلاصات قيد جديدة.

ودعت الإدارة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، إلى ضرورة التأكد من صلاحية جوازات سفرهم، وتجديدها قبل انتهائها بمدة أقصاها ستة أشهر قبل موعد السفر، وخصوصاً خلال الإجازات والعطلات الرسمية، لتفادي التأخر عن الرحلات، أو تعرضهم للعوائق عند وصولهم إلى معظم الدول الأخرى.

وقال مساعد المدير العام لقطاع الجنسية في الإدارة، العميد أحمد المهيري، إن «(جنسية دبي) تعمل وفق نظم وآليات تقنية عالية، لتقديم أفضل الخدمات عبر التطبيقات الذكية، وذلك حرصاً من الإدارة على تسهيل إجراءات تجديد جواز السفر، إذ بإمكان المواطنين تقديم طلب تجديد جواز السفر عبر التطبيق الذكي لإقامة دبي بأربع خطوات فقط، ويتم توصيله لمقدم الطلب من خلال خدمة (ساعي) للتوصيل».

وأضاف أن بإمكان المواطنين تحميل التطبيق الذكي لإقامة دبي عبر الهواتف الذكية، والدخول إلى خدمة إدارة الجنسية الموجودة في التطبيق، وتقديم طلب تجديد الجواز، وتعبئة البيانات المطلوبة كرقم الهاتف، والعنوان، ثم اختيار طريقة تسليم الجواز، وإتمام عملية الدفع، كما يمكن للمواطنين تجديد جوازات سفرهم من خلال الحضور إلى مبنى إدارة الجنسية في منطقة الجافلية في دبي، أو المراكز الخارجية (مركز المنارة، ومركز الطوار)، مع إحضار الجواز الأصلي وصورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء، كما يمكنهم التقديم على معاملات تجديد جوازات السفر وإصدارها وإصدار خلاصة القيد في مركز حتا التابع للإدارة، بالإضافة إلى مركز الخدمة في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وشدد المهيري، على أن جوازات السفر الإماراتية لها أهمية خاصة، باعتبارها رمزاً للدولة، كونها الوثيقة الرسمية لمواطني الدولة، ويتوجب الحفاظ عليها وعدم إتلافها أو فقدانها، ووضعها في مكان آمن.

4

خطوات لتجديد جواز السفر عبر التطبيق الذكي.