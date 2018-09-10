شرطة الشارقة تطرح 110 أرقام مميّزة للوحات المركبات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

طرحت شرطة الشارقة 110 أرقام مميزة للوحات المركبات الخاصة عن طريق خدمة «البيع المباشر الإلكتروني»، بالتعاون مع شركة «الإمارات للمزادات».

وتتضمن الباقة الجديدة 67 رقماً رباعياً، و43 رقماً خماسياً، من «الفئة الثالثة»، وتم إتاحتها عبر المنصة الموجودة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين، والموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية الخاصة بـ«الإمارات للمزادات».

وتمتاز الأرقام المميزة المطروحة ضمن هذه الباقة بتنوعها وتدرّج أسعارها، حيث تبدأ من 2000 درهم، وتصل إلى 8500 درهم. ومن أبرز هذه الأرقام (1180) و(1231) و(2423) و(3530) و(3599) و(5848) و(4950) و(9910) و(9911) و(86688) و(20040) و(20777) و(33044) و(75050).