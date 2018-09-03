تنفيذ مشروع لتصريف الأمطار في مدينة زايد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنفذ بلدية منطقة الظفرة وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، مشروعاً لتصريف مياه الأمطار في مدينة زايد، بكلفة تبلغ 33 مليون درهم، لحل مشكلات تجمّع مياه الأمطار في مدينة زايد.

وقال المدير العام لبلدية منطقة الظفرة بالإنابة، المهندس عتيق خميس حمد المزروعي، إن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 83.47%، متوقعاً الانتهاء منه خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» بالإنابة، المهندس سويدان راشد الظاهري، إن المشروع يسهم بشكل مباشر في تطوير البنية التحتية بالمدينة، وحل مشكلة تجمّع مياه الأمطار على الطرق، التي قد تتسبب في تعطيل الحركة المرورية ووقوع حوادث سير، فضلاً عن الإضرار بحالة الطرق والخدمات والأصول المرافقة، وما تسببه من تجمّع للحشرات الضارة بالصحة العامة.

وأكد توصيل مناطق تجمّع المياه الموجودة على طول الطريق الرئيس للمدينة بخط التجميع الرئيس الجديد، وبطول إجمالي يبلغ أربعة كيلومترات و600 متر، إضافة إلى محطة الرفع وخط الدفع الرئيس بقطر 900 ملم وطول 2500 متر، واستكمال أعمال إنشاء بحيرة تجميع مياه الأمطار.