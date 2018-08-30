5 اجراءات تجنبك الازدحام المروري

المصدر: اعداد : هنادي ابو نعمة

تجمع التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات العالمية المعنية بتوفير المعلومات عن تطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات وبناء شبكات نقل آمنة ومستدامه، انه يمكن للسائقين اتباع عدد من الاجراءات التي تجعلهم يساهمون في التخفيف من الازمات المرورية وتقليص الازدحام الذي يشهد تصاعدا ملحوظا ، لا سيما في الاسابيع الاولى بعد انتهاء الاجازة الصيفية وبداية العام الدراسي الجديد.

وحسب ما اشارت التقارير ، ان أول تلك الاجراءات يتعلق بقرار اختيار التوقيت المناسب للتنقل ، حيث يمكن للسائقين تجنب الازدحام بتوقيت موعد تنقلهم من مكان الى آخر في اوقات أما تسبق أو تتأخر عن مواعيد الذروة الصباحية او المسائية .

الاجراء الثاني يتعلق بتخطيط الرحلة ومعرفة افضل الطرق وأكثرها انسيابية قبل الخروج إلى الطريق وخلال رحلة التنقل وذلك عبر استخدام عدد من التطبيقات المتخصصة في الكشف عن مواقع الكثافة المرورية واقتراح الطرق البديلة .

أما الأمر الثالث، استخدام المواصلات المشتركة، حيث يمكن لعدد من الزملاء في العمل أو عدد من الأفراد القاطنين في نفس المنطقة ان يستخدموا مركبة واحده ويقودها كل منهم مداورة، وبذلك تقل عدد المركبات الموجودة في الشوارع خلال فترات الذروة، كما يمر الوقت بشكل افضل بصحبة الزملاء ما يخفف الضغط النفسي الناتج عن الازدحام.

اما الأمر الرابع فيتعلق بتقليص عدد الرحلات المقطوعة بالمركبة الخاصة لتخليص العمليات الشرائية او نقل الاثاث او غيرها من المعاملات والمهام التي يمكن ان يتم الاستعانة بشركات الشحن والتوصيل وتقديم الخدمات لإجرائها حيث ان لديهم خبرة اكثر في الطرق والاوقات المناسبة كما انهم يوفرون على السائق وافراد عائلته ضياع الوقت والجهد في الطرقات.

الاجراء الخامس الذي يمكن اتباعه ليس فقط لتخفيف الازدحام وتجنبه فحسب بل ايضاً لحماية البيئة والمحافظة على اسلوب حياة صحي، وذلك باستخدام وسائل المواصلات العامة قدر المستطاع ان لم يكن لكل اجزاء الرحلة ، فليكن ببعض منها حيث تتوفر مواقف للمركبات بالقرب من المحطات الرئيسية للمترو على سبيل المثال ، كما يوجد مواقف مجانية في كثير من المولات القريبة من محطات النقل البري والبحري المتعددة .